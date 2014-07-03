Чехія готова допомогти Україні у лікуванні громадян, постраждалих від дій терористів на Сході

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявив Посол Чеської Республіки Іван Почух на зустрічі з міністром охорони здоров’я Олегом Мусієм.

Почух повідомив, що чеський Уряд ухвалив рішення про продовження гуманітарної програми MEDEVAC, спрямованої на лікування у Чехії цивільних громадян, які були тяжко поранені в результаті дій терористів у Донецькій та Луганській областях України.

Гуманітарна програма MEDEVAC була реалізована двічі – наприкінці лютого та на початку березня, коли на лікування до Чеської Республіки було відправлено 39 поранених, які під час Революції національної гідності боролися за свободу України.

Мусій висловив вдячність за солідарність та таку необхідну допомогу у лікуванні поранених на Майдані і намір поширити дію програми на мешканців східних областей, які постраждали від сепаратистів та чужоземних найманців.

Сторони обговорили технічні питання щодо організації допомоги та визначили відповідальних за подальшу координацію дій.