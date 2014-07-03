Кому не можна їсти черешень

Черешня - дуже смачна і корисна ягода. Однак є люди, яким потрібно або знизити її споживання, або і зовсім відмовитися від вживання цієї ягоди.

Черешня протипоказана хворим на цукровий діабет. Ці ягоди не рекомендують вживати при підвищеній кислотності шлункового соку, індивідуальній непереносимості, цукровому діабеті, виразковій хворобі шлунка, ожирінні. Черешня - досить поживна. Тому людям, що страждають на ожиріння, треба бути обережним і не перевищувати "ліміт" 400 г на добу.

В черешні дуже багато клітковини. Зловживати клітковиною не варто - можна отримати здуття живота і діарею.

Дієтологи радять їсти не більше 1,5 кг ягід на день (у декілька прийомів).