За час проведення АТО 655 військовослужбовців отримали поранення

За час проведення антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях загинуло 197 військовослужбовців, 655 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора була озвучена загальна цифра людей, які загинули і були поранені під час АТО. На вчора вона складала 200 осіб, на щастя, була допущена технічна помилка, на вчора загинуло 193 людини», - уточнив він.

«З урахуванням сьогоднішнього дня, трьох міліціонерів і прикордонника – це 197 осіб», - зазначив речник РНБО.

«Станом на 15.00 3 липня 2014 року загинули 152 військовослужбовця Збройних сил, 7 військовослужбовців СБУ, 8 – Державної прикордонної служби, 12 – Національної гвардії України, 18 – Міністерства внутрішніх справ України», - повідомив Лисенко.

Також речник РНБО поінформував щодо кількості поранених за час проведення АТО:

«З боку Збройних сил поранено 358 чоловік, з боку СБУ – 10, Державної прикордонної служби – 108, Національної гвардії України – 136, МВС – 43. Загальна цифра поранених – 655», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, АТО в Луганській та Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.

Учора, 2 липня, Лисенко заявив, що з початку проведення АТО загинуло 200 і поранено 619 військовослужбовців зведених сил, які беруть участь у ліквідації терористичних угрупувань.