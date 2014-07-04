160-200 осіб щодня здають кров для поранених бійців АТО
10:45, 04 липня 2014Країна
0
Спостерігається рекордна кількість людей здати кров для поранених бійців
Фото: УНІАН
160-200 осіб щодня здають кров для поранених учасників АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За даними, отриманими від Центрального клінічного військового госпіталю Міністерства оборони, спостерігається рекордна кількість людей здати кров для поранених бійців, зафіксовані випадки, коли щоденно до Центру крові прибувало 160-200 осіб», - зазначив він.
«Створено максимальний запас крові. Люди, які бажають здати кров, записуються у спеціальну чергу, яка розписана на тиждень вперед», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter