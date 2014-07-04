160-200 осіб щодня здають кров для поранених бійців АТО

160-200 осіб щодня здають кров для поранених учасників АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За даними, отриманими від Центрального клінічного військового госпіталю Міністерства оборони, спостерігається рекордна кількість людей здати кров для поранених бійців, зафіксовані випадки, коли щоденно до Центру крові прибувало 160-200 осіб», - зазначив він.

«Створено максимальний запас крові. Люди, які бажають здати кров, записуються у спеціальну чергу, яка розписана на тиждень вперед», - додав Лисенко.