Укладати шлюб після народження дитини потрібно в певний час

Якщо батьки дитини не пов'язані узами шлюбу, їм слід узаконити стосунки раніше, ніж дитині виповниться три роки, радять учені. Як показало дослідження Університету Дьюка, якщо люди одружуються в проміжок від народження дитини до її третього Дня народження, такий шлюб триватиме максимально довго, пише meddaily.ru з посиланням на The Toronto Sun.

64% дітей, народжених у незаміжніх жінок, бачать, як їх мати виходить заміж. Але майже 50% з цих шлюбів закінчуються розлученням. Коментує експерт Христина Гібсон-Девіс: "Стабільний шлюб позитивно позначається на стані дітей. Якщо жінка виходить заміж за біологічного батька дитини, цього цілком можна добитися. Але укладати шлюб варто в певний час".

Як показало дослідження, через десять років 38% шлюбів, укладених біологічними батьками після зачаття дитини, були розірвані. Але якщо шлюб укладався протягом перших трьох років після народження дитини, ризик розлучення був знижений. Серед шлюбів, укладених з вітчимом, показники розлучень становили 54%.