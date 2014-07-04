Укладати шлюб після народження дитини потрібно в певний час
Слід узаконити стосунки раніше, ніж дитині виповниться три роки, радять учені
Якщо батьки дитини не пов'язані узами шлюбу, їм слід узаконити стосунки раніше, ніж дитині виповниться три роки, радять учені. Як показало дослідження Університету Дьюка, якщо люди одружуються в проміжок від народження дитини до її третього Дня народження, такий шлюб триватиме максимально довго, пише meddaily.ru з посиланням на The Toronto Sun.
64% дітей, народжених у незаміжніх жінок, бачать, як їх мати виходить заміж. Але майже 50% з цих шлюбів закінчуються розлученням. Коментує експерт Христина Гібсон-Девіс: "Стабільний шлюб позитивно позначається на стані дітей. Якщо жінка виходить заміж за біологічного батька дитини, цього цілком можна добитися. Але укладати шлюб варто в певний час".
Як показало дослідження, через десять років 38% шлюбів, укладених біологічними батьками після зачаття дитини, були розірвані. Але якщо шлюб укладався протягом перших трьох років після народження дитини, ризик розлучення був знижений. Серед шлюбів, укладених з вітчимом, показники розлучень становили 54%.