Верховна Рада спростила процедуру повторного підтвердження групи інвалідності

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 із 311 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Законом внесено зміни до статті 7 Закону «Про реабілітацію інвалідів в Україні» з метою визначення правових засад встановлення відповідної групи інвалідності без зазначення строку повторного огляду особам, які мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій органів і систем організму.

Повторний медичний огляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам пропонується проводити на підставі особистої заяви інваліда, його законних представників у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності інваліда або за рішенням суду.

Порядок та умови надання відповідної групи інвалідності особам, які мають анатомічні дефекти, стійки необоротні порушення функцій органів і систем організму, їхній вичерпний перелік та перелік інших станів і захворювань, при яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, пропонується затверджувати рішенням Кабінету міністрів.