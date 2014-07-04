Донеччина: бойовики вимагають від директорів інтернатів документи для вивозу дітей-сиріт до Росії

Бойовики змушують директорів інтернатів у Донецькій області під дулами автоматів оформляти документи для вивозу дітей-сиріт в Росію. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в одному з інтернатів регіону.

"Приходять озброєні люди і вимагають, щоб оформляли документи на законне вивезення дітей до Росії. Кожен директор виконує функції опікуна для дітей, тому може займатися таким оформленням. За моїми даними, відвідали вже кілька інтернатів", - сказав співрозмовник агентства.

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За його інформацією, на території Донецької області в інтернатах перебуває понад 200 дітей-сиріт, решта вивезені в інші регіони України.

Співрозмовник "ОстроВа" пов'язує візити бойовиків з ситуацією, коли 12 червня група дітей-сиріт з міста Сніжне по дорозі на відпочинок в Дніпропетровську область була перехоплена озброєними бойовиками. Згодом автобус виявився на території Ростовської області РФ. Україна подала офіційну заяву в Європейський суд з вимогою вплинути на Росію і викрадених дітей повернули на Батьківщину.

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"Зараз хочуть вивезти наших дітей так, що до російським прикордонникам потім не пред'являли претензії", - сказав джерело.

Раніше "влада" самопроголошеної ДНР видала указ про заборону на вивіз дітей з території регіону.