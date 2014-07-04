Літній фреш заспокоїть нерви і додасть стрункості

Літній фреш з кабачків і яблук допоможе підтримати нервову систему в стресовій ситуації, впевнений сокотерапевт доктор Уокер. Кабачковий фреш, що містить калій, магній, залізо, вітаміни С, В1, В3, надзвичайно корисний для нервової системи, серцевої діяльності та для стрункості одночасно, пише Единственная.

Так що якщо ти схильна переїдати через стресові ситуації і нервове збудження, то кабачковий фреш - напій якраз для тебе. Низькокалорійний, при цьому багатий вітамінами і мікроелементами, кабачковий фреш стане відмінним перекусом, вечерею або доповненням до обіду.

У соку кабачка міститься всього лише 25 Ккал на 100 г продукту. Крім того, детокс-ефект від вживання кабачкового фрешу вражаючий - кишечник звільняється від токсинів і шлаків, в результаті поліпшується колір шкіри, загальний стан організму, з'являється відчуття легкості в шлунку. Щоб домогтися ефекту схуднення, сік треба попити хоча б тиждень, 3-4 рази в день.

Що не менш важливо, крім користі для фігури, корисний кабачковий фреш і для нервової системи. Цей сік заспокоює, допомагає зняти стрес і нервове збудження.

Важливо пити саме свіжий сік, не можна тримати фреш навіть в холодильнику довше 10 хвилин, бо він втрачає свої корисні властивості. Можна також зробити кабачково-яблучний фреш: в рівних частинах взяти кабачок і зелені яблука. Непоганим доповнення для поліпшення смаку кабачкового фрешу може бути морква, м'ята, огірки, кориця.

Сік кабачка надзвичайно корисний при недокрів'ї, захворюваннях нервової системи та гіпертонії, допомагає нормалізувати обмін речовин, позбавитися від зайвих кілограмів. А протипоказаний під час загострення шлунково-кишкових захворювань.