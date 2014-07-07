Цього тижня в Україні буде спекотно, у західних регіонах пройдуть дощі

Цього тижня в Україні збережеться спекотна і переважно суха погода, лише у західних областях дощитиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Сьогодні короткочасні грозові дощі у східних областях, а також у Дніпропетровській області. 8-9 липня дощі припиняться на сході, але з'являться у західних областях України, і майже до кінця тижня і на початку наступного, звичайно з перервами, у західному регіоні спостерігатимуться опади», - сказав Кульбіда.

За його словами, температура повітря у цей період вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вдень – від 28 до 33 градусів, а на півдні – до «плюс» 36.

Виходячи з підвищення температури повітря, Кульбіда попередив про зростання пожежної небезпеки в Україні.

«Тенденція до підвищення класу пожежної небезпеки зберігатиметься і посилюватиметься», - сказав він.

Враховуючи це, синоптик закликав Державну службу України з надзвичайних ситуацій посилити роботу з боротьби і запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах.