МОЗ і медуніверситет ім. Богомольця оскаржили рішення про поновлення на посаді ректора Москаленка

Міністерство охорони здоров’я України і Національний медичний університет ім. О. Богомольця оскаржили рішення Печерського суду про поновлення на посаді ректора медуніверситету Віталія Москаленка.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович» Валентин Гвоздій.

«Наскільки мені відомо, вже Міністерство охорони здоров’я апеляційну скаргу сьогодні подало, також я підтверджую, що Національний медичний університет ім. Богомольця також сьогодні звернувся з апеляційною скаргою і оскаржив дане незаконне, на наш погляд, рішення»,- сказав він.

За словами Гвоздія, рішення Печерського суду від 4 липня про поновлення на посаді ректора Москаленка видано лише в «короткому вигляді», тобто в ньому наведена лише вступна та регулятивна частина і не наведено обгрунтування задоволення такого позову.

Разом з тим, Гвоздій звернув увагу, що суд в частині поновлення на посаді ректора допустив «негайне виконання даного рішення».

Адвокат зазначив, що виконання рішення Печерського суду не є можливим через низку юридичних підстав, які він не перерахував, «оскільки це буде відкриття нашої стратегії у даній справі».

За прогнозом Гвоздія, оскільки апеляційні скарги сьогодні подані короткі і немає повного тексту судового рішення, ближчих два тижні справа може тільки «вийти» до Апеляційного суду, а слухатися може за оптимістичними прогнозами, протягом двох - трьох місяців.

Він також зазначив, що процедура обрання нового ректора університету Катерини Амосової була повністю дотримана.

«Після вивчення всіх матеріалів, а також процедурних питань при звільненні та призначенні нового ректора, ми не вбачаємо жодного порушення з юридичної токи зору закону, вся процедура була чітко дотримана … і дане рішення не узгоджується однозначно з практикою Верховного суду за аналогічними справами»,- сказав він.

Ректор Національного медичного університету імені О.Богомольця Амосова назвала рішення Печерського суду «зневагою до позиції колективу, який висловив недовіру пану Москаленку і дав йому можливість брати участь у виборах ректора». «Це жахлива зневага до позиції колективу і до університетського самоврядування», - додала вона.

«Колектив Національного університету зробить все можливе, щоб довести, що ми є господарями своєю долі, ми будемо наполегливими і будемо добиватися справедливості», - сказала Амосова.

Міністр освіти і науки України Сергій Квіт у свою чергу зазначив, що вибори нового ректора університету були «легітимними і послідовними». «Мені абсолютно незрозуміло, чому суд першої інстанції ухвалює таке рішення. Це повне безглуздя», - сказав він. За словами Квіта, перевірки діяльності Москаленка довели нецільове використання коштів, «фантастичні зарплати» ректора. «На жаль, ці факти є правдою і я думаю, що сьогодні не може бути мови про те, щоб такий ректор повернувся своє крісло і наше міністерство також цього не допустить», - додав він.

Адвокат Гвоздій також повідомив, що сьогодні Москаленко намагався потрапити на своє робоче місце.