Ситуація навколо медуніверситету ім. Богомольця негативно позначиться на вступній кампанії - Амосова

Ректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерина Амосова вважає, що ситуація навколо університету негативно позначиться на вступній кампанії до цього вишу.

Про це Амосова сказала на прес-конференції в УНІАН.

«У мене великі сумніви, що вона (вступна кампанія - УНІАН) пройде нормально. Вона є на межі зриву, бо зараз весь інформаційний простір України буде наповнений нами, і зважте на позицію батьків: що це за виш, що то за війна, як можуть нормально навчатися діти», - сказала вона.

За словами Амосової, за рахунок студентів-контрактників виплачується 80% коштів за енергоносії і комунальні послуги, закуповуються підручники, апаратура для наукових і практичних досліджень.

Як сказала Амосова, «ми будемо радитися щодо юридичних наслідків таких силових акцій, як сьогодні».

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Печерський райсуд Києва поновив на посаді ректора медуніверситету Віталія Москаленка. Міністерство охорони здоров’я та університет оскаржили це рішення суду.

Сьогодні, 7 липня, Москаленко намагався потрапити на своє робоче місце, однак незгодні з рішенням суду студенти заблокували вхід до ректорату.