Ситуація навколо медуніверситету ім. Богомольця негативно позначиться на вступній кампанії - Амосова
Як сказала Амосова, «ми будемо радитися щодо юридичних наслідків таких силових акцій, як сьогодні»
Ректор Національного медичного університету ім. О. Богомольця Катерина Амосова вважає, що ситуація навколо університету негативно позначиться на вступній кампанії до цього вишу.
Про це Амосова сказала на прес-конференції в УНІАН.
«У мене великі сумніви, що вона (вступна кампанія - УНІАН) пройде нормально. Вона є на межі зриву, бо зараз весь інформаційний простір України буде наповнений нами, і зважте на позицію батьків: що це за виш, що то за війна, як можуть нормально навчатися діти», - сказала вона.
За словами Амосової, за рахунок студентів-контрактників виплачується 80% коштів за енергоносії і комунальні послуги, закуповуються підручники, апаратура для наукових і практичних досліджень.
Як сказала Амосова, «ми будемо радитися щодо юридичних наслідків таких силових акцій, як сьогодні».
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Печерський райсуд Києва поновив на посаді ректора медуніверситету Віталія Москаленка. Міністерство охорони здоров’я та університет оскаржили це рішення суду.
Сьогодні, 7 липня, Москаленко намагався потрапити на своє робоче місце, однак незгодні з рішенням суду студенти заблокували вхід до ректорату.