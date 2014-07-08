У Луганську бойовики захопили перинатальний центр, вагітних закрили у підвал

У Луганську бойовики вчора захопили перинатальний центр обласної клінічної лікарні, вагітних перемістили в підвал клініки.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що дану інформацію йому передають безпосередньо з місця події члени його громадської організації, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами, перинатальний центр Луганської обласної клінічної лікарні - це висотна будівля і має зручне розташування для терористів, які мають намір розташувати тут свої снайперські точки для обстрілу аеропорту.

Також Снєгірьов повідомив, що «всіх вагітних жінок, які перебували в перинатальному центрі обласної клінічної лікарні терористи перемістили в підвал даної клініки».