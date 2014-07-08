Сепаратисти порушують міжнародні норми щодо медиків і поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси сказав заступник міністра оборони України Петро Мехед.

Він констатував, що сепаратисти не дотримуються міжнародних норм, що військовий лікар або Червоний хрест не можна чіпати.

«Хочу звернутись через вас (ЗМІ – УНІАН) до сепаратистів з вимогою дотримуватись загальноприйнятих норм, які мають бути направлені на те, щоб не добивати поранених, а надавати їм першу допомогу, не залежно від того, з якого вони боку», - зауважив він.

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Мехед повідомив, що доповідатиме прем’єр-міністру про необхідність закупки певної кількості санітарних машин для перевезення поранених з поля бою.