15 способів швидко охолонути без кондиціонера

З приходом спеки поради, як швидко охолонути, стали особливо популярними. Що робити, якщо тобі дуже жарко? Читай наші поради і вибирай ті, які підходять найбільше.

1. З'їж морозиво, випий прохолодний йогурт, кефір, з'їж охолоджені фрукти або щось ще прохолодне, пише Единственная.

2. Випий склянку прохолодної води.

3. Приклади прохолодний компрес до чола або до зап'ясть - вологий рушник або пару кубиків льоду, загорнутих в рушник.

4. Випий гарячий м'ятний чай - охолодження відбудеться за рахунок перепаду температур і потовиділення, подвоївшись властивостями м'яти.

5. Потримай руки і ноги в прохолодній воді.

6. Просто обітрися прохолодною водою.

7. Прийми літній душ.

8. Намочи волосся, поки воно не висохне, тобі точно буде прохолодніше.

9. Намочи футболку або блузу.

10. Влаштуй у приміщенні протяг.

11. Якщо немає кондиціонера, візьми вентилятор і постав перед ним миску з холодною водою, а ще краще тарілку з кубиками льоду.

12. Зніми весь одяг із синтетичних тканин, заміни її на бавовняний або льняний.

13. Сховайся в цегляному будинку, там прохолодніше і без кондиціонера.

14. Побризкай обличчя охолодженою термальною водою.

15. З'їж щось із каррі, тому що всі східні пекучі приправи розширюють судини, за рахунок чого і прискорюється кровотік, допомагаючи нашому організму охолонути.