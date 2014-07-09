Причини виникнення целюліту

Названі причини, які можуть призвести до виникнення целюліту. Від целюліту не застраховані ні моделі, ні зірки, ні звичайні жінки. Але не думайте, що вам відомі всі причини, які призводять до виникнення «апельсинової кірки», пише ladyhealth.com.ua.

1. Дієта

Так звана краш-дієта, що приводить до різкої втрати ваги, не тільки не позбавляє від целюліту, але і робить його більш помітним. У такій дієті зазвичай відчувається брак білка, що викликає затримку води. А прихід і відхід ваги порушує еластичність шкіри.

2. Стрес

Сильний стрес не призведе до схудненню, тому що в організмі виробляється гормон кортизол, що спонукає організм відкладати жир під шкіру. Що і може стати причиною целюліту.

3. Куріння

Сигаретний дим послаблює та руйнує формування сполучної тканини під шкірою, що полегшує процес її пошкодження. Куріння також погано впливає на кровообіг, що посилює целюліт.

4. Знеболюючі

І знову проблема в затримці води, що є побічним ефектом нестероїдних протизапальних ліків.

5. Ліпосакція

У разі важкого целюліту видалення надлишкової кількості жиру здається правильним вчинком. Насправді, після ліпосакції жир поширюється під шкірою більш нерівно, що робить дефект помітнішим.

6. Нога на ногу

При цій позі порушується циркуляція в нижніх кінцівках, що викликає затримку рідини і посилення целюліту.

7. Сонячні опіки

Сонце не тільки старить шкіру швидше, але і робить целюліт помітнішим. Сонячні промені запускають реакцію, при якій вільні радикали послаблюють клітини шкіри і сполучної тканини.

8. Кардіотренування

Регулярні заняття бігом погіршують перебіг целюліту і роблять контури сідниць непривабливими. Якщо тільки кардіотренування не комбінуються з розтяжками.

9. Коригувальні колготки

Іронія в тому, що цей вид білизни створений для розгладження нерівної шкіри, але на ділі він лише робить целюліт помітнішим, бо жорсткий тиск колготок порушує кровообіг.

10. Алергія

При алергічної реакції організм виділяє гістаміни, які посилюють затримку рідини.