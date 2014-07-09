У Донецьку і Слов’янську терористів обслуговували привезені ними лікарі - Мусій

У захоплених корпусах лікарень у Донецьку та Слов’янську терористи лікувалися у своїх лікарів, яких привезли із собою.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олег Мусій в ефірі «5 каналу».

За словами міністра, ці лікарі обслуговували поранених за рахунок української гуманітарної допомоги, яку терористи перехоплювали.

Читайте такожСепаратисти порушують міжнародні норми щодо медиків і поранених

«Близько місяця тому у Донецькому територіальному медичному об’єднанні був захоплений один із корпусів обласної лікарні. Усіх лікарів та медперсонал із цього корпусу вигнали терористи і самі туди привели своїх лікарів, які надавали допомогу виключно терористам. Лікарі були не місцеві», - повідомив Мусій.

За його словами, таким чином один із корпусів обласної лікарні у Донецьку функціонував близько місяця.

«Така ж сама ситуація була у Слов’янську, коли в одній із лікарень вони надавали допомогу власними силами, грабуючи нашу гуманітарну допомогу, яку ми доставляли на наші блокпости та цивільному населенню», - заявив Мусій.