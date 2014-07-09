МОЗ оголошує конкурс на створення експертної групи для розробки стратегії медичної реформи

МОЗ України оголошує конкурс на створення експертної групи для розробки стратегії та поетапного плану проверення медичної реформи в Україні. Ця консультативна група допоможе розробити проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025.

За словами Міністра охорони здоров’я України Олега Мусія, вперше в історії Міністерства було вирішено залучити найкращих експертів та іноземних фахівців для визначення шляхів подальшого реформування охорони здоров’я.

«Задля цього ми звернулися за експертною допомогою до Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров’я із проханям посприяти в розробці стратегії та поетапного плану реформування. Ми дуже сподіваємося, що залучення іноземного досвіду допоможе розробити найкращу модель охорони здоров’я для України, щоб медицина в нашій країні вже в найближчому майбутньому могла відповідати європейським стандартам», – зазначив Мусій.

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Міністра підтримала виконавчий директор БФ «Пацієнти України» та консультант Реанімаційного пакету реформ Ольга Стефанишина, додавши, що за рахунок залучення іноземних експертів та міжнародних організацій вперше розробка стратегії реформи охорони здоров’я відбуватиметься відкрито із залученням громадськості.

«Раніше МОЗ України, ігноруючи громадськість та міжнародні структури, зазвичай, презентувало незрозумілі проекти, які не мали нічого спільного зі словом «реформа» та не змінювали систему, яка всіх влаштовувала. Тепер же доведеться міняти все докорінно», – наголосила Стефанишина.

Проект медичної реформи планується розробити до 2015 року, щоб вже з наступного року починати його втілення. До розробки запрошуються як українські, так і міжнародні консультанти.

МОЗ України запрошує всіх зацікавлених осіб та організації взяти участь у відборі до складу експертної групи для розробки Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2025.

Всю інформацію щодо конкурсу та критеріїв відбору можна знайти за посиланням.