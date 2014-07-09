Переселенцям зі сходу України необхідна масштабна психологічна допомога - експерт

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова наголошує на необхідності реєстрації вимушених переселенців, а також забезпечення їх інформацією і роботою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу на тему “Вимушені переселенці в Україні: питання термінового та середньострокового реагування”.

Лібанова наголосила на необхідності забезпечення рівного доступу до інформації, зокрема про житло та роботу, отримання соціальних виплат.

“Цієї інформації сьогодні недостатньо, вона є вибіркова, не всі люди знають, де її знайти”, - сказала вона і додала, що починаючи з сьогоднішнього дня вся можлива та необхідна інформація акумулюватиметься на сайті Інституту демографії.

Читайте такожООН: Кількість вимушених переселенців в Україні сягла 54 тисяч

Крім того, Лібанова наголосила на необхідності реєстрації переселенців. На її думку, кількість людей, які виїхали з Донбасу та Криму, насправді становить набагато більше, ніж 33 тис. “Це тільки ті люди, які звернулися по допомогу держави, і вони зареєстровані. Судячи з усього, виїхало значно більше людей. За даними Організації Об'єднаних Націй, це понад 50 тис., але це все одно не всі”, - сказала Лібанова.

Також вона наголосила на проблемі працевлаштування. “Питання виникає: як стимулювати роботодавців до створення робочих місць в умовах ще неподоланої економічної кризи?”, - сказала експерт.

Крім того, вона відзначила необхідність масштабної психологічної допомоги переселенцям. Також, підкреслила Лібанова, необхідно забезпечити лікування і надання медичної допомоги хворим та інвалідам.

“Ми маємо оцінити міграційний потенціал Донбасу. Принаймні, на найближчі декілька місяців. Ми маємо зрозуміти, скільки ще людей виїдуть звідти і куди вони виїдуть”, - сказала Лібанова.