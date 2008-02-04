У Києві збудують нову лікарню швидкої допомоги
10:09, 04 лютого 2008Країна
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У лікарнях Києва лікуються не лише кияни
Цього року Київрада виділить землю і розробить проект будівництва нової лікарні швидкої допомоги.
Про це повідомила член постійної комісії з питань земельних відносин Алла Шлапак в Інтернет-конференції в газеті «Хрещатик» .
«Одна лікарня на сьогодні, та, яка є, потребує великого і постійного фінансування, тому що це її матеріально-технічна база, і ремонти, реконструкції цієї лікарні. Тому, що у київських лікарнях, це не секрет ні для кого, лікуються не лише кияни, сюди їдуть зі всієї України. Тому це справді є однією з пріоритетних галузей столичної влади. І ми будемо цьому приділяти увагу», — сказала Шлапак.
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