4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

Сьогодні в усьому світі проводиться Всесвітній день боротьби проти раку – щорічний захід, який організовує Міжнародний союз проти раку /UICC/ з метою сфокусувати увагу громадськості на цій глобальній проблемі. Цього року він присвячений захисту дітей від пасивного куріння і проводиться під гаслом "Мені подобається моє вільне від тютюнового диму дитинство".

Рак є основною причиною смертей в усьому світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/, без відповідних втручань за період з 2005 по 2015 роки від раку помре 84 мільйони людей.

При цьому, за оцінками ВООЗ, близько 40% ракових захворювань можна запобігти завдяки відмові від тютюнопаління, регулярній фізичній активності і здоровому харчуванню.

Тютюнопаління є основною причиною розвитку раку в світі – воно щорічно забирає близько 1,5 мільйонів життів. Ця шкідлива звичка може призвести до раку легенів, горла, порожнини рота, підшлункової залози, сечового міхура, шлунку, печінки, нирок та інших форм раку.

За останнє десятиліття в економічно розвинених країнах світу смертність дітей від раку вийшла на друге місце, поступаючись лише смертності від нещасних випадків. За останні десять років кількість щорічно реєстрованих маленьких пацієнтів зі злоякісними пухлинами збільшилася на 20% і досягла 4450 чоловік, що складає 15 чоловік на 100 тис. дитячого населення. Кожну добу реєструється 10 нових випадків онкологічних захворювань серед дітей, причому більш ніж у 76% хвороба виявляється на стадіях, що зайшли далеко .

Основними формами раку, що призводять до смерті, є:

рак легенів (1,3 млн. випадків смерті на рік);

рак шлунку (1 млн. випадків смерті на рік);

рак печінки (662 тис. випадків смерті на рік);

рак товстого кишечнику (655 тис. випадків смерті на рік);

рак молочної залози (502 тис. випадків смерті на рік).

Варто зазначити, що в 2000 році, за приблизними підрахунками ВООЗ, у всьому світі рак було діагностовано у 11 мільйонів людей, від онкологічних захворювань померло 7 мільйонів, загальна ж кількість хворих досягало 25 мільйонів людей. До 2030 року кількість нових діагнозів може зрости до 27 мільйонів, а кількість пацієнтів, які живуть із раком, досягне 75 мільйонів.

В Україні на рак хворіє кожен 50 житель. І щорічно виявляється ще більше 150 тис. нових випадків захворювань. Щороку від цієї хвороби вмирає майже 90 тис. українців.

Звичайно, медицина з кожним днем удосконалюється, і можливо через деякий час з`являться вакцини проти всіх видів такого страшного захворювання, як рак. А поки лікарі радять не нехтувати профілактикою, не зловживати шкідливими звичками і вести здоровий активний спосіб життя, не забуваючи про те, що поряд з нами живуть мільйони людей, які страждають від онкологічних захворювань. Хоча зараз і застосовуються сучасні методи лікування раку, хворі все одно важко переносять лікування, а пацієнтів із запущеними стадіями раку рідко вдається врятувати.

neboley.com.ua