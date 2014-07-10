Затверджено клінічний протокол щодо лікування гострого інфаркту міокарда

Як повідомили УНАН у МОЗ, це затверджено наказом відомства від 02.07.2014 № 455 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST».

Згідно з Уніфікованим клінічним протоколом, який базується на принципах «доказової медицини», принципово змінюється системний підхід у наданні допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Принципові зміни торкнулися етапу спеціалізованої допомоги таким пацієнтам.

Протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах «Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST», яка базується на актуальних рекомендаціях Європейського товариства кардіологів та Американської асоціації серця з глибоким аналізом результатів великомасштабних досліджень та можливості їх впровадження в медичну практику вітчизняної системи охорони здоров’я.

Основною метою протоколу є створення системи лікування пацієнта, яка би унеможливлювала помилки та втрату часу на будь-якому з етапів, оскільки час, коли можлива ефективна допомога, при даному захворюванні вираховується в хвилинах. Положення протоколу спрямовані на створення послідовного та ефективного лікування хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, встановлення пріоритетів при виборі тактики лікування, починаючи одразу після появи перших симптомів захворювання як на догоспітальному етапі, так і в стаціонарі.

Детально розроблений алгоритм спрямування пацієнта з гострим коронарним синдромом в міській та сільській місцевостях, покрокові дії сімейних лікарів, лікарів екстреної медичної допомоги та відділень інтенсивної кардіологічної допомоги, інтервенційних хірургів, реабілітологів.

В українську кардіологію разом з Уніфікованим клінічним протоколом вводяться європейські підходи реперфузійної терапії, засновані на проведенні первинних перкутанних коронарних втручань (інвазивна, катетерна технологія) у перші години від початку симптомів захворювання. Впровадження Уніфікованого клінічного протоколу дозволить не тільки істотно знизити смертність у стаціонарі, а й сприятиме розвитку і впровадженню високотехнологічних методів лікування та медичної реабілітації у клінічну практику шляхом розробки в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованого клінічного протоколу та упровадження і моніторинг дотримання локальних протоколів при наданні медичної допомоги пацієнтам.

Уніфікований клінічний протокол є довгоочікуваним результатом роботи мультидисциплінарної робочої групи МОЗ України, яка плідно працювала протягом року. Кінцевою метою втілення протоколу в практику є значне зниження рівня смертності та ускладнень захворювань до європейських показників. Запровадження даного протоколу можливе завдяки злагодженій роботі сімейних лікарів, лікарів екстреної та невідкладної медицини, кардіологів, серцево-судинних хірургів та інтервенційних кардіологів.