У Львові відкриють центр реабілітації дітей з ДЦП

У Львові планують відкрити Центр реабілітації дітей, хворих на церебральний параліч. Про це заявив голова Львівської обласної адміністрації під час круглого столу «Соціальне партнерство заради здоров’я дітей». У цілому в Україні 18 тисяч дітей потерпають від цієї хвороби, кількість хворих щорічно зростає, передає «Німецька хвиля».

У центрі реабілітації працюватиме сучасна діагностична система і навчатимуть персонал, пояснив керівник Міжнародної клініки відновлювального лікування професор Володимир Козявкін.

Вже визначено місце зведення Центру, втім про часові рамки вважають за краще не говорити. Центр вирішуватиме одну з основних на сьогодні проблем – готуватиме дитячих реабілітологів. Професор також додав, що реабілітаційний Центр слід створити і на Херсонщині, де є унікальні природні ресурси.

Окрім проблем з фахівцями в Україні немає комплексного підходу до лікування дітей з ДЦП, заявила під час круглого столу розділ Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко.

За її словами, соціальна, медична і психологічна реабілітація розділені, а це заважає надавати дитині повноцінну допомогу. Часто центри реабілітації підпорядковані різним державним структурам, що теж не додає позитиву, додала президент фонду.