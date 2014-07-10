Заборону на префікс «біо» пропонують відстрочити до 2020 року

Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує відстрочити до 1 січня 2020 року заборону на використання префікса «біо» в назвах молочної продукції, яка набуває чинності з липня цього року.

Відповідна пропозиція міститься в законопроекті «Про внесення зміни до пункту 2 розділу ХIV «Завершальні положення» Закону України «Про виробництво і оборот органічної сільськогосподарської продукції і сировини», опублікованому на сайті міністерства.

Необхідність такого відстрочення в Мінагропроді пояснюють тим, що виробники молочної продукції не встигли внести зміни до виробничих процесів відповідно до нового законодавства, тому збереження Закону «Про виробництво і оборот органічної сільгосппродукції та сировини» може призвести до зникнення молочної біопродукції.

«З метою дотримання вимог законодавства виробникам кисломолочної продукції, що містить пробіотики, необхідно здійснити низку достатньо тривалих за часом заходів, зокрема: внести зміни до технічних умов і технологічної документації, маркування продукту, змінити дизайн упаковки, внести корективи до рекламних кампаній і маркетингових планів тощо.», - пояснюють в Мінагропроді.

При цьому, за даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні 35 виробників молочної продукції, зокрема 27 національних, використовують в назві своїх товарів префікс «біо».

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про виробництво і оборот органічної сільськогосподарської продукції та сировини», ухваленим Верховною Радою у вересні минулого року, забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього закону, використовувати слова «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», слова з префіксом «біо».