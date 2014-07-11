Подовжено пілотний проект щодо часткової компенсації вартості ліків від гіпертонії
Кожен хворий на гіпертонію може звернутися за рецептом до лікаря та отримати право на відшкодування вартості необхідних ліків
Уряд продовжив реалізацію пілотного проекту щодо часткової компенсації громадянам вартості ліків від гіпертонії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це заявив головний позаштатний терапевт МОЗ України Василь Нетяженко на брифінгу, присвяченому продовженню реалізації Пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію у 2014 році.
«Відповідно до постанови уряду, часткове відшкодування вартості ліків для хворих на гіпертонію продовжено цього року», - констатував головний позаштатний терапевт МОЗ України.
За його словами, таке рішення уряд прийняв на підставі успішної реалізації проекту у минулі роки. Так, завдяки впровадженню в практику «пілоту» лише минулого року відсоток звернень хворих на гіпертонічну хворобу до лікарів зріс до 75%, з них 44,4% отримували антигіпертензивні лікарські засоби впродовж 3-х місяців, а до впровадження в практику референтного ціноутворення лише 15% таких хворих отримували лікування.
Також на 16-18% зменшилась кількість викликів бригад «швидкої» медичної допомоги з приводу гіпертонічних кризів та кількість інсультів серед пацієнтів, які отримували лікування, - на 6,4%.
Загалом у 2013 році проектом було охоплено майже 7 млн осіб.
«До кінця цього року держава виділила на проект майже 139 млн грн., і вони вже розподілені між регіонами. Тож кожен хворий на гіпертонію може звернутися за рецептом до лікаря та отримати право на відшкодування вартості необхідних ліків», - зазначив Нетяженко.
Він нагадав, що для пацієнтів встановлено три рівні часткового відшкодування вартості лікарських засобів: перша група – ліки, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню на 90%, друга група – на 60-80%, а третя – ліки, вартість яких не відшкодовується, але, за умови зниження ціни, також підлягатимуть відшкодуванню.
Знижка діє на сім міжнародних непатентованих назв лікарських засобів: еналаприл, лізиноприл, бісопролол, метопролол, небіволол, амлодипін, ніфедипін та на комбіновані ліки і ацетилсаліцилову кислоту.
У прес-службі МОЗ нагадали, що з 1 червня 2012 року в Україні за рішенням уряду реалізовується Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
Станом на 1 січня 2014 р. в Україні зареєстровано 12 млн. 157 тис. 099 хворих на гіпертонічну хворобу.