Подовжено пілотний проект щодо часткової компенсації вартості ліків від гіпертонії

Уряд продовжив реалізацію пілотного проекту щодо часткової компенсації громадянам вартості ліків від гіпертонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це заявив головний позаштатний терапевт МОЗ України Василь Нетяженко на брифінгу, присвяченому продовженню реалізації Пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію у 2014 році.

«Відповідно до постанови уряду, часткове відшкодування вартості ліків для хворих на гіпертонію продовжено цього року», - констатував головний позаштатний терапевт МОЗ України.

За його словами, таке рішення уряд прийняв на підставі успішної реалізації проекту у минулі роки. Так, завдяки впровадженню в практику «пілоту» лише минулого року відсоток звернень хворих на гіпертонічну хворобу до лікарів зріс до 75%, з них 44,4% отримували антигіпертензивні лікарські засоби впродовж 3-х місяців, а до впровадження в практику референтного ціноутворення лише 15% таких хворих отримували лікування.

Також на 16-18% зменшилась кількість викликів бригад «швидкої» медичної допомоги з приводу гіпертонічних кризів та кількість інсультів серед пацієнтів, які отримували лікування, - на 6,4%.

Загалом у 2013 році проектом було охоплено майже 7 млн осіб.

«До кінця цього року держава виділила на проект майже 139 млн грн., і вони вже розподілені між регіонами. Тож кожен хворий на гіпертонію може звернутися за рецептом до лікаря та отримати право на відшкодування вартості необхідних ліків», - зазначив Нетяженко.

Він нагадав, що для пацієнтів встановлено три рівні часткового відшкодування вартості лікарських засобів: перша група – ліки, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню на 90%, друга група – на 60-80%, а третя – ліки, вартість яких не відшкодовується, але, за умови зниження ціни, також підлягатимуть відшкодуванню.

Знижка діє на сім міжнародних непатентованих назв лікарських засобів: еналаприл, лізиноприл, бісопролол, метопролол, небіволол, амлодипін, ніфедипін та на комбіновані ліки і ацетилсаліцилову кислоту.

У прес-службі МОЗ нагадали, що з 1 червня 2012 року в Україні за рішенням уряду реалізовується Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

Станом на 1 січня 2014 р. в Україні зареєстровано 12 млн. 157 тис. 099 хворих на гіпертонічну хворобу.