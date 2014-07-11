Львівська область отримала нові «швидкі»

Як повідомили УНІАН у МОЗ, автомобілі оснащені згідно переліку санітарного автотранспорту, укомплектовані сучасним медичним обладнанням для надання екстреної медичної допомоги, діагностики невідкладних станів, моніторування життєвих функцій пацієнта на шляху транспортування в лікувальні заклади.

Згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА «швидкі» передані в райони. Окрім цього, на базі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проведено спеціалізоване навчання для медперсоналу, який працюватиме з новим обладнанням.

Бригади екстреної медичної допомоги Львівщини ознайомились із сучасними засобами для іммобілізації та правилами транспортування пацієнта. Серед пристроїв були продемонстровані: спинальна дошка, ремінні системи павук (для фіксації та іммобілізації хворого), кардіомонітор, дефібрилятор, відсмоктувач, пульсоксиметр, інфузомат, вакуумні шини, крісло для перенесення важкодоступних пацієнтів тощо. Також медиків навчили як підтримувати роботу апаратури.

Якість і рівень комплектації карет «швидкої» відповідають вимогам національного стандарту. Усе обладнання в закуплених автомобілях – від провідних світових виробників, що дає можливість наблизити якість та рівень надання медичної допомоги області до європейських стандартів.