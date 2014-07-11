Львівщина: від укусів змій постраждав чоловік і трирічна дитина

На Львівщині за минулу добу, 10 липня, від укусів змій постраждав 50-річний чоловік і трирічна дитина.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня о 20.10 до реанімаційного відділення Самбірської районної лікарні було госпіталізовано 50-річного чоловіка, жителя села Вільшаник Самбірського району, який під час випасу худоби на пасовиську отримав укус змії в ногу. Стан потерпілого на 6.00 11 липня – важкий.

Цього ж дня, о 22.10 до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні було госпіталізовано хлопчика, 2011 року народження, жителя села Криве Сколівського району, який на полі отримав укус змії в сідницю. Стан потерпілого на 6.00 11 липня – середньої важкості.

«За період з 25 квітня до 11 липня обліковано 13 випадків госпіталізації жителів області з діагнозом – укус змії, в тому числі 2 дитини. Факти, пов’язані з укусами змій, були зафіксовані на території Жовківського району (1 подія), Бродівського (1 подія), Яворівського (1 подія), Самбірського (2 події), Сколівського (8 подій). Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії у 2014 році не зафіксовано”, - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині за минулу добу, 9 липня, двоє людей було госпіталізовано в лікарні з діагнозами «укус змії».