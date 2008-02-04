Кавові зерна запобігають розвитку недоумства

Кавові зерна містять компонент, який здатний допомогти при запобіганні і лікуванні набутого недоумства, зокрема, хвороби Альцгеймера.

Як повідомлялося сьогодні в Токіо, дослідники японського Університету Цукуба виявили, що хлорогенова кислота, яка входить до складу зерен, оберігає клітини головного мозку від руйнування.

У ході експериментів над мишами учені з`ясували, що цей ефір сприяє відновленню пам`яті. Гризунів, у яких була порушена пам`ять і здатність орієнтуватися в просторі, кидали в басейн, щоб вони самі знаходили місце для виходу з води.

Не дивлячись на багатократне повторення цієї процедури, миші не могли запам`ятати короткий шлях до порятунку. Після цього звірам разом із питтям почали давати хлорогенову кислоту, і через 7 днів у них з`явилися ознаки поліпшення. На 30 день вони випливали з басейну нарівні із здоровими мишами.

ИТАР-ТАСС