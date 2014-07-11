У Києві затримали чиновника МОЗ, який отримав хабара

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, під час отримання неправомірної вигоди (як плата за право займатися медичною практикою у сфері надання стоматологічних послуг) затримано керівника відділу Міністерства охорони здоров’я України.У столиці правоохоронці затримали чиновника МОЗ, який отримав хабара.

Викрили чиновника працівники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Головного управління столичної міліції спільно з прокуратурою міста Києва.

Правопорушника затримано на території Міністерства охорони здоров’я - на місці злочину, при передачі грошей.

Вирішується питання щодо оголошення чиновнику підозри у вчиненні злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання хабара) Кримінального Кодексу України.

Разом з тим міліція не повідомляє розмір хабара.