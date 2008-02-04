В.Ющенко: Республіканську клінічну лікарню необхідно добудувати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на необхідність вирішення проблемних питань, пов’язаних із добудовою Республіканської клінічної лікарні в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у листі до керівника уряду глава держави відзначає: спорудження лікарні розпочалося ще у 1990 році, а готовність об`єкта становить зараз 60-70%. Водночас протягом 2002 – 2007 років роботи, необхідні для завершення будівництва, не здійснювалися. Внаслідок такої бездіяльності під впливом зовнішніх факторів корпуси господарського і допоміжного призначення лікарні зазнають постійної руйнації.

«З огляду на викладене прошу розглянути можливість прискорення добудови Республіканської клінічної лікарні або прийняти рішення щодо її передачі до комунальної власності територіальної громади міста Києва за умови швидкого завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію», – відзначається в листі Президента.

Про результати роботи прем’єр-міністр має інформувати главу держави особисто.