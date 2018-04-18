Дієта, вправи і масаж проти зморшок

Зморшки являють собою складки шкіри, появу яких прийнято пов'язувати з віком. Процеси природного старіння шкіри запускаються в ще в юному віці, але до 25 - 30 років вони практично не мають зовнішніх проявів завдяки приголомшливій здатності шкіри до самовідновлення. Проте внутрішні ресурси не безмежні, тому поступово колишня пружність і еластичність втрачаються, утворюються ранні зморшки, пише lady.tochka.net.

Механізм старіння шкіри генетично детермінований, тому в одних людей його результати проявляються швидше, в інших - повільніше. Є така думка, що з віком людина отримує те обличчя, яке вона заслужила. Якщо людина була презирливо гидлива, складки рота це підкреслять. Якщо людина багато посміхалася - про це розкажуть зморшки біля очей. Тому не поспішайте обурюватися, дивлячись у дзеркало, тому що, як би дико це не звучало, багатьом людям дуже личить їхнє «заслужене» життям обличчя, на якому назавжди відбилися найкращі його миті.

Причини появи зморшок

Всі розуміють, що зморшки неминучі, але все ж хочеться відтягнути «прояв досвіду» на обличчі і добитися, щоб вони утворилися як можна пізніше.

Основною причиною появи стійких складок на шкірі є недостатнє вироблення організмом колагену - особливого білка (протеїну), міцного і водночас досить еластичного. Саме колагенові волокна утворюють каркас шкірного покриву. Формування зморшок пов'язане саме з втратою вологи і нестачею пружності в результаті браку білкових молекул колагену і еластину. Уповільнення процесів регенерації відбувається під впливом вікових змін в клітинах шкіри. Вони починають рідше ділитися, втрачають здатність до утримання вологи і синтезу необхідних речовин. Цьому сприяють ще й такі чинники:

- Незбалансоване харчування і різні дієти, що призводять до нестачі в організмі вітамінів, мінералів, білків, жирів і вуглеводів.

- На роботу клітин шкіри негативно впливають стресові ситуації і неправильний спосіб життя (недосипання, відсутність свіжого повітря і фізичної активності, шкідливі звички).

Крім природного процесу старіння велику роль в утворенні мімічних зморшок відводять лицьовій мускулатури. Її активне скорочення призводить до формування поперечних і поздовжніх складок на лобі, в куточках очей і рота.Цьому сприяє звичка бурхливо виражати свої емоції - морщити лоб, супити, щулити очі, посміхатися. Певне значення в процесі формування зморшок має і негативний вплив забруднень, що надходять з навколишнього середовища.

Причина передчасної появи зморшок може бути пов'язана з різким зниженням ваги тіла, а також довгостроковим перебуванням в приміщеннях, де багато диму і дуже душно. І навпаки, турботливий і правильний догляд за шкірою, здоровий спосіб життя, повноцінне харчування і оптимістичний емоційний настрій будуть протистояти появі проблем зі шкірою.

При неправильному положенні голови під час сну теж можуть передчасно з'являтися зморшки на шиї. Якщо голову постійно розташовувати високо на подушках, то вона буде нахилятися на груди, і на шиї, відповідно, з'являться зморшки.

Хронічні хвороби, порушення в роботі ендокринної та нервової систем, а також недостатньо налагоджене функціонування травної системи знижують наш імунітет. Це все значною мірою сприяє пониженню тургору (натягнутості) шкіри і, як результат, її зморщенню.

Неякісні косметичні засоби для догляду за шкірою, а також часте застосування пудри висушує шкіру і створює умови для утворення зморшок.

Дієта проти зморшок

1.ВІТАМІНИ С для відновлення колагену.

Корисні продукти: полуниця, цитрусові, червоний перець горошком, брокколі. Як тільки вітамін А потрапляє в кров і підштовхує організм до виробництва нових клітин шкіри, вітамін С в свою чергу активує клітини фібробласти (основний різновид клітин сполучної тканини людини), які й виробляють колаген.

2.Омега-3 кислоти проти зморшок і запалень.

Корисні продукти: лосось, форель, сардини, оселедець, тунець, мигдаль, фундук, лляна олія (насіння).

Ці кислоти знижують прояви різних запальних процесів в тілі, які ведуть до закупорювання пор шкіри, вугрів і появі передчасних зморшок.

3. Фрукти та овочі для гладкої сяючої шкіри

Корисні продукти: яскраві апельсини, червоні або зелені овочі та фрукти, такі як морква, мускусна диня, томати, шпинат, щавель.

Всі ці продукти є незмінними постачальниками бета-каротину, сильного антиоксиданту, який перетворюється на вітамін А. Саме цей вітамін включає процеси вироблення нових і позбавлення від старих відмерлих клітин шкіри.

Як ще можна запобігти появі зморшок

Для того, щоб запобігти появі зморшок, крім правильного харчування, потрібно також поєднувати виконання комплексу вправ для м'язів обличчя із заходами догляду за його шкірою:

Позбавлення шкідливих мімічних звичок.

При появі подвійного підборіддя, тонкої в'ялої шкіри і складок на шиї необхідно намагатися не притискати підборіддя до грудей. Набагато корисніше і красивіше тримати голову трохи піднятою. Під час сну обличчя має покоїтися на подушці вільно, зариватися в неї ні в якому разі не слід. Велике значення має стан зубів і своєчасне протезування. Відсутність зубів не тільки веде до ненормального травлення, але і неминуче змінює форму обличчя: щоки западають, утворюються глибокі складки і борозни.

Застосування масок.

Вони перешкоджають утворенню зморшок і мають загальну тонізуючу дію на шкіру.

Білково-лимонна. Яєчний білок збити в піну, до нього додати сік з 1/2 лимона і сіль на кінчику ножа; всю суміш добре розмішати.

1. Жовткова-олійна. Яєчний жовток змішати з 1/2 ч. л. камфорного або касторової олії.

2. Яєчно-толокняна. До збитого яєчного білка або жовтка додати 1 ч. л. меду і 1 ст. л. толокна.

3. Жовткова-медова. Яєчний жовток розтерти з 1/2 ч. л. меду і 1 ч. л. гліцерину.

4. Дріжджова. 20-25 г дріжджів розвести молоком або олією до густоти сметани.

5. Дріжджова кисла. 25 г дріжджів розвести водою до густоти сметани і дати постояти до бродіння.

Захист від прямих сонячних променів. Людям з наміченими зморшками слід уникати дії прямих променів сонця; бажаніше повітряні ванни. Перед засмаганням обов'язково змастити обличчя кремом.

Самомасаж проти появи зморшок.

Коли з'являються зморшки, щодня злегка постукувати кінчиками пальців по шкірі обличчя протягом 5 хв. Це покращує кровообіг в шкірі і зміцнює її.

Ось ще варіанти масажу обличчя проти зморшок

Вправа з пластиковою пляшкою

Згодиться пластикова пляшка з-під мінеральної води об'ємом 0,5 л. Потрібно утримати її за шийку витягнутими губами протягом 2-3 хвилин. У перший день вона має бути порожня. На другий день залийте в неї 50 мл води і постарайтеся утримати. Кожні 2-3 дні збільшуйте об'єм налитої рідини до 250 мл - більше не потрібно.

Вправи Керол Маджіо

1. Щільно притиснути губи до зубів.

2. Подумки представити дві протилежні точки: одна - в центрі верхньої губи, друга - в середині нижньої.

3. Відкрити максимально рот так, щоб точки були точно одна над одною, утворюючи довгий овал. Вдихнути ротом.

4. Вказівними пальцями інтенсивно водити по носогубних складках вгору і вниз. Робити так до появи відчуття печіння.

5. Видихнути ротом.

Омолоджувальні народні засоби

Однією з причин неминучої появи цих ліній є зменшення вироблення колагену в клітинах. Шкіра втрачає тонус і еластичність, що призводить до утворення зморшок в тому місці, де вони з'являються найчастіше.Можна повернути шкірі пружність і усунути носогубні складки: народні засоби омолоджувальної дії ефективно справляються з цією проблемою.

Компреси з трав

Зробити відвар з ромашки, мати-й-мачухи, календули, звіробою. Дві столові ложки сухого збору заливаються склянкою гарячої води і доводяться до кипіння. Через 3-4 години процідити, змочити у відварі легку тканину, бинт або марлю і прикладати щодня до носогубних складок на 10 хвилин.

Фруктові аплікації

Фрукти містять велику кількість органічних кислот, антиоксидантів і вітамінів, які підвищують тургор шкіри. Скибочку стиглого, соковитого яблука (груші, авокадо, банана, персика, хурми) прикласти до складок хвилин на 15.

Кубики льоду

Відвар аптечної ромашки заморозьте і протирайте щодня омолоджувальними кубиками льоду проблемну ділянку.

Використовуючи народні засоби в боротьбі з носогубні складки, потрібно бути акуратніше. Багато продуктів і трав можуть викликати алергічну реакцію або нашкодити тонкій, чутливій, проблемній шкірі. Будь-яка невпевненість в користі та ефективності якогось засобу має закінчитися відмовою від нього і пошуком інших методів. Можливо, ви зупините свій вибір на чомусь іншому.