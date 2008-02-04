У Львові епідемія грипу

З сьогоднішнього дня у львівських школах та дошкільних закладах оголошено карантин у зв’язку із підвищеним рівнем захворюваності дітей на грип та гострі вірусні інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції начальник управління освіти Львівської міської ради Надія ОКСЕНЧУК.

“Скільки часу триватиме карантин - наразі невідомо. Поки що, попередньо, його оголошено на тиждень”, - зазначила Н.ОКСЕНЧУК.

У свою чергу завідувач епідвідділу Львівської міської санепідемстанції Вікторія НИЖНИК повідомила, що на даний час у Львові офіційно зареєстровано 7 тис. 763 випадки захворювання на гострі респіраторні захворювання, серед яких 1 тисяча 902 - діти молодшого шкільного віку.