Колір волосся впливає на схильність до деяких хвороб

Найбільш вразливі люди зі світлим волоссям, кажуть науковці. Переважно через світлу шкіру.

Біляві частіше хворіють на рак шкіри. До того ж, світловолосі більш чутливі до болю. Темношкірі й темнокосі люди стійкіші до хвороб. А серед рудих найбільше алергіків.

Люди з довгим волоссям спокійні, консервативні, цінують душевний спокій, свідчить дослідження. За словами вчених, охочі часто змінювати зачіски завжди шукають себе.

ICTV