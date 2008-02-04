Донецькі школи закривають на карантин

У Донецькій області через грип закрито на карантин 16 шкіл, у яких навчаються 8 603 учні.

Як повідомили УНІАН у обласній санепідемстанції, за минулий тиждень у Донецькій області захворіли на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції 19 678 людей. При цьому госпіталізовано за тиждень по області 290 хворих, із них 236 дітей віком до 14 років.

У облСЕС акцентували, що ситуація не є епідемічною. Показник захворюваності на 10 тисяч осіб населення становив 43,4 при епідемічному порозі 88,0.

Порівняно з попереднім тижнем захворюваність по області зросла на 16,4%, зокрема серед дітей від 0 до 14 років - на 27,0%.

Перевищення рівня епідпорога захворюваності в 2,1 раза відмічено тільки в Артемівську, де за тиждень захворіли 1 941 людей, і показник захворюваності на 10 тисяч населення становив 188,3.

Загалом по області питома вага дітей у структурі хворих становила 50,2%. Захворюваність дітей 0-2 років перевищила рівень епідпорога в п`яти районах області, 0-6 років - у трьох районах. Захворюваність школярів у восьми районах перевищує рівень епідпорога в 1,6 раза й вище (Артемівськ, Горлівка, Дебальцеве, Дружківка, Єнакієве, Артемівський район й ін.).