Житомирщина: родини рятувальників передали переселенцям зі сходу гуманітарну допомогу

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив співробітник ДСНС у Житомирській області Євгеній Лук’янчук.

За його словами, для переселенців рятувальники зібрали та привезли гуманітарну допомогу."На території санаторію нині їх перебуває 173 особи, ще 185 – в оздоровчому таборі. Для них створені гідні умови проживання. Водночас люди відчувають потребу у продуктах харчування, постільній білизні, засобах гігієни, іграшках та приладді для організації дозвілля дітей. Саме такими необхідними у побуті речами поділилися родини рятувальників і просто небайдужі громадяни",- сказав Лук’янчук.

Він уточнив, що переселенці болісно сприймають події, які відбуваються у східному регіоні України. Однак вірять, що найближчим часом повернуться до рідних домівок. Окремі з них уподобали лісову місцевість та висловили бажання залишитися на території Житомирської області.

У санаторії «Тетерів» для переселенців постійно організовують концерти, вистави, поїздки в кіно, театр, цирк тощо.

Окрім цього, літня база відпочинку при одній з релігійних організацій у Житомирському районі стала тимчасовим прихистком для понад сотні переселенців з Донецької та Луганської областей. Переважна більшість з цих людей – малеча.

«Я приїхала сюди ще минулого місяця з п’ятьма дітьми – своїми і племінниками. У нашому місті тоді вже стало занадто небезпечно»,- розповіла УНІАН Галина, жителька Донецької області. «Тут нас дуже гарно прийняли, люди усі доброзичливі. Завдяки їхній турботі ми маємо все необхідне для життя. А головне – почуваємося у безпеці. Запаси продовольчих товарів і побутових речей постійно поповнюються»,- сказала вона.

«До цієї літньої бази відпочинку правоохоронці обласного УМВС привезли найнеобхідніші продукти харчування та товари повсякденного попиту»,- повідомила кореспонденту УНІАН співробітник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук.

Як повідомляв УНІАН, зі сходу України та Криму до Житомирської області вже прибуло понад тисячу переселенців, люди все прибувають.