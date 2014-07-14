У Києві відзначили волонтерів-медиків Євромайдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, заходи відбулись сьогодні за участі міністра охорони здоров’я України Олега Мусія.

Близько 300 медичних працівників приїхали до столиці з усієї України, щоб знову зустрітися зі своїми побратимами та посестрами, які рятували життя і здоров’я людей під час Революції гідності, вшанувати Героїв України, котрі віддали життя за волю Вітчизни.

Після короткого вітального слова міністра колона медиків Євромайдану рушила маршрутом «Дорога порятунку та єдності», зупиняючись та покладаючи квіти біля кожного місця, де було розгорнуто медичні пункти.

У Михайлівському соборі, який був фортецею для учасників національного спротиву і де були розгорнуті операційні, відслужили Службу Божа, присвячену медикам.

У приміщенні великої зали МОЗ України відбулася конференція волонтерів-медиків Євромайдану. В ході конференції оговорили надання медичної допомоги на Євромайдані, а також аспекти роботи медиків у зоні проведення антитерористичної операції.

Мусій заявив, що його категорична позиція щодо викорінення зловживань наражається на протидію, бюрократичні процедури не дозволяють за короткий термін звільнити всіх корупціонерів. Він наголосив, що боротьба за очищення галузі буде активною і безкомпромісною.

Міністр закликав медичну спільноту долучитися до процесу реформування сфери охорони здоров’я.

Медики-волонтери отримали від міністра подяки.