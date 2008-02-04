Київрада заборонить паління в громадських місцях

Комісія Київської міської ради з охорони здоров`я й соціального захисту пропонує Київській міській раді заборонити паління на дитячих майданчиках, зупинках громадського транспорту, у під`їздах багатоповерхових житлових будинків, гуртожитках і підземних переходах.

Про це сказано в проекті рішення Київради, підготовленому комісією, інформують Українські Новини .

Також проект передбачає заборону паління в установах освіти, охорони здоров`я, культури, спорту, різних форм власності: в офісних приміщеннях підприємств й організацій, які користуються найманою робочою силою, в установах торгівлі, включаючи ринки, ярмарки, кіоски й магазини.

Крім того, комісія пропонує заборонити паління в зонах відпочинку, у тому числі в парках, у скверах і на пляжах, а також у приміщеннях органів Державної влади й місцевого самоврядування.

Комісія пропонує доручити керівникам підприємств й організацій всіх форм власності, а також власникам або орендарям приміщень відвести спеціальні ізольовані місця для паління, обладнані вентиляцією.

Крім того, комісія пропонує встановити штрафи за невиконання заборони про паління для керівників підприємств й організацій у розмірі 3-7 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, як за порушення правил благоустрою території міста.

При цьому правоохоронним органам рекомендується підсилити контроль за палінням у громадських місцях.

За даними Головного управління охорони здоров`я й медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації в Києві нараховується близько 800 тис. курців переважно серед молоді.

На думку управління молодь попадає в залежність від тютюну багато в чому завдяки агресивній рекламі тютюнових виробів.

Управління вважає, що визначення місць на території міста, де паління буде заборонено, усуне некурящих городян від шкідливого впливу тютюнового диму й допоможе киянам відмовитися від паління.

Як повідомляло агентство, Київська міська державна адміністрація хоче встановити заборонне паління знаки на зупинках транспорту.

З 1 липня в Україні посилив контроль за палінням у громадських місцях.

Відповідно до статті 13 закону №2899-IV "Про заходи щодо попередження й зниженню вживання тютюнових виробів й їх шкідливого впливу на здоров`я населення" від 22 вересня 2005 року, з 1 липня в громадських місцях для осіб, які не курять, повинне приділятися не менш 50% площі цих громадських місць, при цьому вона повинна розміщуватися так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

З 1 липня також набув чинності наказ Міністерства економіки, розроблений відповідно до цього закону, відповідно до якого підприємства громадського харчування зобов`язані відвести спеціальні місця для паління.

У вересні 2005 року Верховна Рада підсилила боротьбу з палінням, заборонивши паління на робочих та у громадських місцях, за винятком спеціально відведених місць.