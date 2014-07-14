Погода цього тижня буде значно спокійнішою, ніж минулого

Синоптики прогнозують поточного тижня підвищення температури повітря на всій території України, при цьому на півдні країни максимальна температура досягне 36 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Погодні умови будуть значно спокійніші, ніж минулого тижня. Ми лише чекаємо 14-15 липня у більшості регіонів короткострокові дощі. Вони не будуть настільки інтенсивними, як минулого тижня", - повідомив Кульбіда.

За його словами, значного підвищення температури повітря по всій території країни можна чекати 16-18 липня, коли припиняться опади. Температура повітря на сході країни досягне 23-28 градусів, на півдні підніметься до 32 градусів.

При цьому Кульбіда відзначив, що з 15 липня підніметься максимальна денна температура, досягнувши в усіх регіонах 27-32 градусів, а на півдні країни – 36 градусів.

Разом з тим, 19-21 липня синоптик прогнозує короткострокові дощі, за рахунок чого максимальна температура повітря знизиться на 3-5 градусів.