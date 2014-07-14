Переміщення українських дітей-сиріт за межі держави розцінюватиметьсь як кіднепінг - Лутковська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до керівника Прикордонної служби ФСБ Росії, генерал-полковника Володимира Кулішова щодо можливого порушення прав українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю Уповноваженого ВРУ.

Так, Лутковська поінформувала про чергову спробу викрадення українських дітей-сиріт та можливого їх переміщення без належних документів на територію Російської Федерації.

Вона зазначає, що керівники Донецького, Мар’їнського та Амвросіївського інтернатів Донецької області ще 25 червня 2014 р. отримали розпорядження від так званої ДНР, яким забороняється вивезення дітей-сиріт за межі області, крім Російської Федерації. Також керівникам було наказано підготувати пакет документів, необхідний для перетину дітьми кордону, у тому числі медичні картки та нотаріально засвідчену згоду законних представників в особі керівників установ.

Омбудсмен повідомила також у своєму листі про те, що дітей Амвросіївського інтернату вдалося вивезти в безпечне місце. Однак 11 липня 2014 р. озброєні люди увірвалися в Мар’їнську школу-інтернат, де перебувало 54 дитини, у тому числі 9 випускників, і під загрозою розстрілу змушували директора дати згоду на вивезення дітей до Росії. Не отримавши необхідних документів, під загрозою застосування сили всі діти і директор близько 1.30 ночі були вивезені в школу-інтернат №1 м. Донецька, де також перебуває 93 дитини, у тому числі 11 випускників.

За інформацією Лутковської, 12 липня на керівників обох інтернатів чинився тиск, в результаті якого директор Донецької школи-інтернату № 1 госпіталізована. Незважаючи на те, що згоди на вивезення дітей-сиріт вказаних установ за межі України, підписану законними представниками і засвідчена нотаріально, не було отримано, керівників установ повідомили про те, що діти будуть відправлені в Російську Федерацію без документів.

Лутковська наполягає вжити рішучих заходів для недопущення перетину українськими дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, Мар’їнського та Донецького інтернатів кордону з Росією.

«Враховуючи той факт, що Росія і Україна є сторонами Конвенції ООН про права дитини, нагадую, що відповідно до статті 11 зазначеної Конвенції держави-сторони вживають заходів до боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону. У разі перетину цими дітьми кордону Російської Федерації це буде розцінено як кіднепінг, що зумовить звернення у відповідні міжнародні організації з метою повернення українських дітей», – йдеться у листі Уповноваженого з прав людини Лутковської.