До 2018 року в продаж надійде підшкірний чіп для контрацепції

Квадратний чіп 20 мм і товщиною 7 мм вживлюється під шкіру жінки і виробляє невелику кількість гормону левоноргестрелу (синтетичний гормон, який використовується як активний компонент у багатьох гормональних контрацептивах). Щодня протягом 16 років з резервуарів всередині чіпа може виділятися до 30 мікрограмів речовини, однак в будь-який момент цей процес можна зупинити за допомогою пульта.

На думку лікаря Роберта Фарра з Массачусетського технологічного інституту, можливість включити і вимкнути чіп в потрібний час дуже зручна для тих, хто планує свою сім'ю. При цьому контролювати чіп може тільки сама жінка, так як він захищений за допомогою безпечного шифрування.

Проект отримав підтримку Білла Гейтса і пройде клінічні випробування в США в наступному році. Передбачається, що пристрій надійде в продаж до 2018 року.

Дослідники відзначають, що ця ж технологія може бути застосована для введення інших ліків, і передбачають майбутнє, в якому для лікування величезного діапазону захворювань будуть використовуватися інтелектуальні імплантовані системи.

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