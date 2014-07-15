Корисні властивості кабачків

М'якоть кабачка легко засвоюється організмом, не викликаючи подразнення шлунка і кишечника. У цьому овочі міститься вітамін С, який бере участь у виробленні колагену, який надає благотворний вплив на шкіру. Вітамін А, який також міститься в кабачках, корисний для зубів і волосся, добре впливає на зір. Так само в ньому присутні важливі для організму мікроелементи, калій, кальцій, залізо, магній - необхідні серця, мозку, м'язів, печінки.

Харчові волокна кабачків добре адсорбують токсичні речовини, надлишок холестерину і води, виводять їх з організму. При ожирінні споживання кабачків викликає ілюзію швидкого насичення, тим самим знижуючи споживання іншої більш висококалорійної їжі. Надзвичайно корисні кабачки в літньому віці. Вони активізують процеси травлення, покращують моторну і секреторну функції шлунка і кишечника, сприятливо впливають на кровотворення, перешкоджають розвитку атеросклерозу. Їх рекомендують включати в раціон харчування при захворюваннях нирок, печінки, при гіпертонії.

Кабачки - сечогінний засіб при явних і прихованих набряках. При цьому надає дію м'якоть, насіння і квітки. Насіння не смажать, а сушать в гарячій духовці і систематично приймають по 15-25 штук в день. Квітки, які самі впали на землю, заварюють по 7-9 штук на склянку окропу і п'ють протягом дня, не пов'язуючи з прийомом їжі. Кабачки - найкраща їжа для виділення рідини з організму. Найбільш корисні кабачки довжиною близько 20-25 см, недостиглі, які разом з шкіркою, злегка проварені без солі і вершкового масла.

Страви з кабачків корисні хворим на гепатит, холецистит, жовчнокам'яну хворобу, хронічний коліт, гіпертонію, атеросклероз, хронічний нефрит і пієлонефрит. Кабачкова ікра показана при сечокам'яній хворобі з випаданням оксалатів і уратів, подагрі та інших порушеннях обміну.Калорійність кабачка наближена до нуля. Це означає, що цей овоч можна їсти в необмежених кількостях протягом усього сезону.