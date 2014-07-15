Внесено зміни до клінічного протоколу лікування туберкульозу

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань протидії ВІЛ/СНІДУ та інших соціально небезпечних хвороб, з прийняттям змін Україна забезпечить виконання однієї з ключових вимог Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для відновлення фінансування в рамках реалізації грантової угоди за компонентом „ Туберкульоз” в Україні.

Відповідне рішення було ухвалено під час наради в Міністерстві охорони здоров’я України під головуванням заступника Міністра Наталії Лісневської.

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Участь в обговоренні питань, пов’язаних з вирішенням проблем подальшого впровадження гранту, взяли представники Держслужби України соцзахворювань, ДУ «Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України», ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАМН України", Всесвітньої організації охорони здоров’я, USAID, UNAIDS, Центрів контролю та профілактики захворювань Департаменту охорони здоров’я США, Благодійного фонду Р.Ахметова «Розвиток України» тощо.

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В оновленій версії протоколу регламентовано процес контрольованого лікування туберкульозу для усіх пацієнтів, посилено вимоги щодо дотримання інфекційного контролю під час проведення лікувально-діагностичних процедур, додано вимогу щодо недопущення призначення неповноцінних схем лікування. Зміни до протоколу відповідають рекомендаціям ВООЗ та забезпечують впровадження сучасних ефективних засад громадського здоров'я у протидії туберкульозу.

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Оновлена версія протоколу дозволить розпочати лікування хворих на туберкульоз через 3-5 днів після проведення обстеження шляхом застосування молекулярно-генетичної діагностики та забезпечити лікування туберкульозу в амбулаторних умовах.

Очікується, що Глобальний фонд відновить свою програму та візьме на себе зобов’язання забезпечити лікування найбільш епідемічно небезпечних хворих.

Кошти Глобального фонду можуть бути використані на фінансування лікування: у 2014 році - для 3136 хворих, у 2015 році – для 5252, у 2016 році – 5252 хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні. Це складає приблизно 40% від розрахункової кількості випадків такої форми туберкульозу.