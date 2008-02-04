Медики прогнозують в Україні зростання захворюваності на грип

На поточному та наступного тижнях очікується активізація епідемічного процесу з грипу та ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними Українського центру грипу МОЗ, на минулому тижні спостерігалось зростання показника захворюваності на ГРВІ та грип. Відмічається зростання захворюваності серед школярів, питома вага дітей серед захворілих становить 50%.

Локальні спалахи захворювання із перевищенням рівнів епідемічних порогів реєструються у деяких містах, районах та населених пунктах на території Луганської, Дніпропетровської, Закарпатської (м. Ужгород) областей.

В регіонах посилено контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму на підконтрольних об`єктах, в лікувально-профілактичних, дошкільних закладах, школах, підприємствах, місцях масового перебування людей тощо.

Як запобіжний захід щодо розповсюдження інфекції в дитячих колективах рішенням органів місцевого самоврядування застосовується закриття шкіл, дошкільних закладів.

За даними Міносвіти та науки України, припинено навчання у школах в окремих селах та містах Луганської, Львівської, Закарпатської, Одеської, Рівненської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Житомирської областей.