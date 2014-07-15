Як уникнути "літніх хвороб шкіри"

Профілактика шкірно-венерологічних захворювань - актуальна проблема під час літнього відпочинку для українців, пише likar.info.

Більшість літніх проблем з шкірою пов'язана з впливом сонячних променів. Керівник ТМО «Дерматологія» м.Києва Олександр Літус зазначив, що сонячна засмага травмує шкіру, прискорює старіння і провокує рак шкіри та інші хвороби. Для їх профілактики фахівець рекомендує:

не перебувати на пляжі з 10 до 16 години;

відмовитися від соляріїв;

не брати на пляж дітей до 3-х років;

використовувати сонцезахисні засоби і окуляри, під час перебування на сонці надягати капелюх з широкими полями і одяг з довгим рукавом;

періодично оглядати свою шкіру на предмет виявлення підозрілих новоутворень. Не заклеювати родимки пластирем, а при їх травмі або при ознаках змін терміново звернутися до дерматолога.

Учасник прес-конференції, глава столичного центру по боротьбі зі СНІДом Олександр Юрченко додав, що поширеними венеричними захворюваннями є генітальний герпес, трихомоніаз, хламідіоз, гонорея і сифіліс. Для їх профілактики необхідно дотримуватися правил гігієни, уникати випадкових зв'язків і використовувати контрацептиви.