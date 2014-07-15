За час проведення АТО отримали поранення 922 військовослужбовці
18:04, 15 липня 2014Країна
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
За час проведення антитерористичної операції загинули 258 військовослужбовців, 922 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За весь період проведення АТО загинуло 258 військовослужбовців, 922 – поранено. На сьогоднішній день в полоні залишається 45 наших військовослужбовців, з урахуванням наших 2 льотчиків, які знаходились в збитому літаку АН-26», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях триває з 15 квітня.
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