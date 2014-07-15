За час проведення АТО отримали поранення 922 військовослужбовці

За час проведення антитерористичної операції загинули 258 військовослужбовців, 922 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За весь період проведення АТО загинуло 258 військовослужбовців, 922 – поранено. На сьогоднішній день в полоні залишається 45 наших військовослужбовців, з урахуванням наших 2 льотчиків, які знаходились в збитому літаку АН-26», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях триває з 15 квітня.