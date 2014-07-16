У військово-медичному центрі Західного регіону лікуються понад 80 поранених із зони АТО

У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону в місті Львові сьогодні лікуються понад 80 поранених, які прибули із зони АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського окружного військового комісаріату, 38 юнаків доставили днями із Зеленопілля.

Як зазначається у повідомленні, у більшості військовослужбовців та мобілізованих легкі поранення, у трьох – середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, під Зеленопіллям Луганської області 11 липня в результаті обстрілу позицій сил АТО з установок ракетно-залпового вогню «Град», який вівся з боку державного кордону з РФ, загинули 10 військовослужбовців 79-ої Миколаївської окремої аеромобільної бригади й 41 був поранений.