Лікувальні властивості чорної смородини

В ній містяться вітаміни В1, РР, каротин, калій, залізо, лимонна, яблучна та інші органічні кислоти, пектини, дубильні речовини, цукри (до 16%).

1. При застуді, кашлі, як потогінний і протизапальний засіб:

1 ст. ложку ягід залити 1 склянкою окропу, настояти, закутавши, 1-2 години. Процідити. Приймати по 1-2 склянки 3-4 рази в день.

2. Сечогінний при сечокам'яній хворобі, циститі, пієлонефриті:

5-6 ст. ложок подрібненого листя залити 1 л окропу і настоювати в теплі не менше 1 години. Приймати по 1 склянці 5-6 разів на день, можна додати цукор або мед.

3. При болях у суглобах:

1 ст. ложку подрібненого листя залити 1 склянкою окропу, настояти, закутавши, 2 години, процідити. Приймати по 1/2 склянки 4-5 разів у день.

4. Свіжий сік чорної смородини вживається при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, зниженій кислотності шлункового соку, порушенні обміну речовин, хворобах печінки.

5. Плоди смородини, змішані з цукром у співвідношенні 1:2, корисні для профілактики атеросклерозу і зниження артеріального тиску при гіпертонічній хворобі. Приймати з водою в день 1-3 ст. ложки тертої смородини (не більше!).