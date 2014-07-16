Майдану загрожує ускладнення санітарно-епідемічної ситуації - Держсанепідемслужба

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У повідомленні сказано, що фахівці на засіданні штабу із забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в центрі столиці висловлювали занепокоєння умовами проживання та харчування мешканців наметового містечка.

«Брудна білизна та одяг, що потребують знезараження (утилізації), відсутність можливості для прання та дотримання правил особистої гігієни, неналежні умови приготування страв та харчування громадян, не вистачає дезінфекційних засобів, а також необхідно замінити намети», - зазначають в Держсанепідемслужбі.

За період існування Майдану зареєстровано 10 випадків гострих кишкових інфекцій серед мітингувальників.

«Ця кількість незначна, та люди, які звернулися до лікарні з підозрою на кишкові інфекції, вказують як причину харчовий фактор», - йдеться у повідомленні.

У Держсанепідемслужбі наголошують на необхідності вирішення питання щодо запобігання торгівлі на Майдані швидкопсувною продукцією з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями). Також зазначається, що існує ризик епідемічних ускладнень при приготуванні страв та харчування громадян в умовах, що не відповідають належним.

Крім того, у СЕС наголошують на необхідності посилення контролю за дотриманням санітарних норм і правил на об'єктах життєзабезпечення (системи питного водопостачання, каналізування тощо), а також проведенні лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища в центральній частині міста, в тому числі в наметах.