У ході АТО було поранено 672 військовослужбовця - Міноборони

За час проведення АТО було поранено 672 військовослужбовця Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони, полковник військової служби Віталій Андронатій.

За його словами, така кількість поранених була станом на 11.00 сьогоднішнього дня.

Він також зазначив, що терористи постійно обстрілюють транспортні засоби, які вивозять поранених з поля бою.

Як повідомив Андронатій, у військових госпіталях України перебуває 31 важкопоранений.