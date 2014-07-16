Нацбанк передасть Міноборони 21 автомобіль для евакуації поранених із зони АТО

Національний банк України передасть Міністерству оборони 21 автомобіль для евакуації поранених з зони антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Військово-медичного департаменту Міноборони Віталій Андронатій.

"Тільки буквально вчора були у мене перемовини з головою НБУ. Сьогодні я відвідав автопідприємство НБУ, і у нас є домовленість, що вони нам дають 21 автомобіль. В тому числі 50% з яких броньовані", - сказав він.

Андронатій додав, що серед цих автомобілів є мікроавтобуси і вантажівки МАЗ.