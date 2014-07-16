За час проведення АТО загинуло четверо військових лікарів, 8 отримали поранення
За час проведення антитерористичної операції на сході України загинуло четверо військових лікарів і 8 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор військово-медичного департаменту Міноборони Віталій Андронатій.
"Лікарів постраждало дуже багато. Четверо вбитих і близько 8 поранених", - сказав він.
Андронатій додав, що українським військовим медикам доводиться працювати у надзвичайно складних умовах, оскільки терористи, зокрема, блокують вивезення поранених, обстрілюють автомобілі з лікарями.
Андронатій підкреслив, що володіє оперативною інформацією про стан медичного забезпечення у зоні АТО, оскільки його син є командиром медичної роти однієї з військових частин, котра зараз виконує завдання у Зеленопіллі на Луганщині.
Крім того, за його словами, Міноборони звернулось до Товариства Червоного Хреста з проханням про надання допомоги в евакуації поранених із зони АТО.